La tecnóloga de los alimentos, Beatriz Robles, ha desmentido en Equipo de Investigación el mito de que el chocolate negro es saludable: "La mayor parte de estos estudios están financiados por la propia industria". "No son alimentos que nos aporten ningún beneficio a la salud", señala.

Así que una tableta que ponga que tiene un 99% de chocolate negro no implica que sea más sana que una de chocolate con leche porque "nutricionalmente no podemos hablar de que uno sea mejor que otro porque no hay una diferencia significativa".

Preguntada sobre cuál engorda más, la experta explica que "no podemos hablar de que unos alimentos engordan más que otros". "No son alimentos que nos aporten ningún beneficio a la salud", agrega, y señala: "Así que lo que tenemos que hacer es, recomendar un consumo muy, muy ocasional, que al final es, cuanto menos, mejor".

"De unos años a esta parte se ha dado a entender que el cacao es incluso cardiosaludable, que el chocolate con un alto porcentaje de cacao puede ser beneficioso para la salud. Sin embargo, la mayor parte de estos estudios que encuentran beneficios para la salud en el consumo de chocolate están financiados por la propia industria. Es decir, hay un claro conflicto de intereses", aclara.