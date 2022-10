Iria, amiga de Esther López, accede a hablar con Equipo de Investigación y recuerda qué hizo cuando se enteró de que su amiga no había vuelto a casa el 12 de enero: "Llamé a los principales amigos que tenemos y me enteré de que había estado con Óscar la noche que desapareció, por lo que me puse en contacto con él y le dije que me contase lo que había sucedido, y es cuando él me dice que ellos iban a dejar a Carolo en casa y que Esther quería salir de fiesta, que se enfadó, que le dijo que era un corta rollos un corta pedos y se bajó del coche". En ese momento, la joven reprochó a Óscar que "dejara ahí a Esther, en un lugar donde no había luz y hacía mucho frío".

Para Iria, "había cosas que no cuadraban". "A mí me mandó un audio pidiéndome que toda la información que tuviésemos de Esther se la pasásemos a él para que se la enviará a la Guardia Civil", afirma, tras lo que permite a Equipo de Investigación escuchar ese audio: "Me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, que les llame, porque me han dejado un teléfono, o que les mande un correo, más que nada para que me lo reenvíes, me lo pongas en un correo, y yo mandárselo".

"Es un audio que solo ha tenido la Guardia Civil. Es la primera vez que lo he enseñado a alguien y la segunda que lo escucho", señala la amiga de Esther López.