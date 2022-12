Una empresa alicantina de juguetes relata a Equipo de Investigación cómo ha sido víctima de falsificaciones y copias en más de una veintena de ocasiones. Su responsable explica que en las ferias internacionales del juguete existe riesgo de espionaje por parte de la competencia: "Estamos hablando de ferias donde hay más de 5.000 expositores donde dejar expuestas todas tus novedades del año durante 24 horas, siete días a la semana, es un poco arriesgado", advierte.

Por eso, asegura, "la mayoría de las empresas que no son asiáticas no están en el recinto ferial", sino que optan por exhibir sus novedades "en hoteles de alrededor". Una opción por la que su propia compañía se ha decantado para evitar ser objeto de copias: "Estamos en una habitación y solo entra quien nosotros queremos, entonces no puede haber posibilidad de que entre alguien que no tengas controlado y te pueda hacer unas fotos", explica.

Puedes escuchar su relato completo en el vídeo.