Sola en la oscuridad y bajo cero: la reconstrucción de la última noche de Esther López

La desaparición de Esther López sigue rodeada de incógnitas. Aquella noche de enero, tras salir con amigos, la joven quedó sola en una carretera secundaria, bajo temperaturas bajo cero. Fue la última vez que alguien la vio con vida.

La madrugada en la que desapareció Esther López sigue envuelta en incógnitas. Equipo de Investigación reconstruyó en 2022 un caso aún sin resolver, con un único sospechoso, Óscar S. M., y puso el foco en la cronología de las últimas horas de la joven, de 35 años. Su cuerpo fue hallado casi un mes después en una cuneta de Traspinedo.

En sus últimas horas con vida, Esther quedó con unos amigos en un pub del pueblo para ver un partido de fútbol. Después, continuó la noche en otro local junto a dos personas más. Fue entonces cuando se pierde su rastro, tal y como detallaba el programa.

Tras la victoria del Real Madrid, el grupo decidió seguir celebrando en casa de uno de ellos. Más tarde, tras recibir un mensaje de su amigo Carolo, Esther se dirigió a su vivienda, donde también se encontraba Óscar. Los tres salieron de nuevo y permanecieron en otro local hasta la hora de cierre. Aquella noche, los termómetros marcaban tres grados bajo cero.

Alrededor de las 3:00 de la madrugada, Esther y Óscar dejaron a Carolo en el aparcamiento del restaurante de su familia. A partir de ahí, solo queda la versión de Óscar: asegura que la joven se bajó de su coche unos 300 metros más adelante. Según su testimonio, Esther quedó sola, en una vía secundaria y a unos cinco kilómetros de su casa. Ese fue el último punto en el que fue vista con vida.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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