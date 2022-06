Mientras Jorge Ignacio Palma está en la cárcel por la desaparición de Marta Calvo los agentes le interrogan como sospechoso de la muerte de otras dos mujeres. Equipo de Investigación recoge la declaración del sospechoso de las muertes de Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos, que se filtró al completo.

"Yo he hablado con absoluta claridad a la Guardia Civil, absoluta claridad... y lo siento en el alma por la familia y por el dolor que causado por hacer esto, pero yo no le he quitado la vida a Marta ni a ninguna de las otras chicas, con rotundidad, incluso admitiendo hacer cosas que me hagan ver como un monstruo", asevera. Puedes escucharlo en el vídeo principal de esta noticia.