Equipo de Investigación aborda en el reportaje 'El país de los simpas' la historia del 'rey del simpa' de Zaragoza, quien ha llegado a acumular más de medio centenar de reseñas policiales por comer y beber en locales de hostelería e irse sin pagar.

Los reporteros del programa presentado por Gloria Serra dan con el hombre tras su salida de prisión. El hombre que ha comido "por la cara" en los mejores restaurantes de la ciudad, vive ahora de la caridad. ¿Por qué lo hacía? "No tenía otra cosa que hacer. Cuando tú te cansas ya de pedir una ayuda y no te ayuda nadie, ya entras y comes y ya está", explica ante las cámaras, como puede observarse en el vídeo superior.

Reconoce que actuó de este modo más de 400 veces, aunque dice haber pagado por ello. "Cuando tienes problemas, buscas cualquier forma de evadirte (...) Me separé y me quedé muy mal", trata de justificarse, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.