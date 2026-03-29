La reveladora conversación de Antonio Caba que captó un micro oculto en su coche: "Ahora ya no hay escapatoria, ya no"

La Guardia Civil colocó un micro en el vehículo del sospechoso de la desaparición de Juan Miguel Isla, y destapó una conversación consigo mismo de lo más sorprendente.

La extraña desaparición de dos empresarios en un intervalo de tres años en el municipio manchego de Manzanares es el punto de partida de 'Último testigo', un reportaje de 2023 de Equipo de Investigación.

El caso presenta una inquietante conexión: la última persona que vio con vida a Juan Miguel Isla en julio de 2022 es la misma que había quedado con Jesús María González en junio de 2019, poco antes de su desaparición. En ambos casos, los empresarios se desplazaron a la provincia de Ciudad Real para cerrar la venta de propiedades, en operaciones en las que intervino el mismo intermediario, un corredor de fincas detenido el pasado mes de marzo.

Meses después de la desaparición de Juan Miguel Isla, los investigadores logran reconstruir parte del recorrido de su vehículo, que viajó desde Manzanares hasta Albacete. Sin embargo, unas imágenes de una gasolinera resultan decisivas: no era la víctima quien conducía el coche, sino Gaspar Rivera, vecino de la zona y amigo de Antonio Caba.

Cuando la Guardia Civil localiza el coche, Rivera se muestra nervioso y contacta con Caba para concertar un encuentro urgente.

En ese trayecto, un micrófono oculto instalado en el vehículo del investigado capta a Caba hablando solo en un estado de gran tensión: "¿Qué cojones… me llamas con la que hay? Me dices que vaya urgente… ¡Tengo el teléfono intervenido, muchacho! Ya no hay escapatoria. Te has metido a toda la Guardia Civil encima. Te has echado el delito encima… ¿eres tonto o te falta un agua?".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en atresplayer.

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