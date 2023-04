Los 7.000 habitantes de Puerto Serrano, en Cádiz, viven muy pendientes de lo que ocurre en la avenida Guadalete. Allí se asienta el clan de 'Los Piños', encabezado por 'El Patrón' y con 'La Latera' y 'El Piño' como patriarcas, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Equipo de Investigación se adentra con la Guardia Civil en la avenida Guadalete.

"Es un apéndice del pueblo, tiene una característica muy concreta. Una vez que tú entras tienes que recorrer la calle entera hasta el fondo para poder dar la vuelta y volver a subir. Detectar una posible entrada de alguien no conocido, para ellos es sumamente sencillo", explican los agentes.

"La gente de esta calle se dedica al cultivo de marihuana, no siendo producción propia. No tienen capital para montar la plantación, se la montan y ellos se dedican a cuidar esa plantación, como si fueran guardeses", añade la Guardia Civil.

Al pasar frente a la casa de 'El Patrón', los agentes destacan que él "deja tranquilamente en la puerta de su casa un Porsche Panamera" y que "su coche puede dormir tranquilamente ahí porque sabe perfectamente que nadie lo va a tocar".

Nadie mueve un dedo en la avenida Guadalente sin el beneplácito del clan de 'Los Piños'.

Equipo de Investigación recorre los 350 metros de la calle y la Guardia Civil alerta: "No os podemos asegurar que no vaya a pasar nada y que no corra peligro la vida vuestra y la nuestra"

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.