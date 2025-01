El rastro de 'Dinamita' Montilla en TikTok, tras la desaparición de Ester Estepa: "Te quiero y quiero saber de ti"

"Aquí estoy, cruzando la frontera entre España y Portugal", dice 'Dinamita Montilla' a sus seguidores en un vídeo publicado en sus redes que ha recuperado 'Equipo de Investigación' en este programa especia sobre 'el asesino de TikTok'. Tras la desaparición de Ester Estepa, su camino no acabó en Santiago. El asesino en serie pasó por Oporto, Lisboa, Badajoz, Mérida y Sevilla, hasta llegar a Málaga.

Pasados cuatro meses desde la desaparición de Esther, 'Dinamita' publica otro video en Tik Tok con fotos de ella en el que pide ayuda para encontrarla: "Son las cuatro de la madrugada y no puedo dormir. Llevo todo el día pensando en mi amiga y me tiene el sueño quitado. Te quiero con locura y quiero saber algo de ti. Es lo último que me queda por pedirte es que des señales de vida, por favor, a mí o a tu familia".

Josefa Pérez, la madre de Ester Estepa, cuenta en este vídeo cómo tras mandar la publicación de 'Dinamita' hablando de su hija a su hermana, esta procede a buscar más información en Internet sobre el hombre y descubren que había estado en la cárcel por cometer cuatro asesinatos.

