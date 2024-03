Cecilia Sopeña es una de las creadoras de contenido de Onlyfans más conocidas de la plataforma. Desde hace tres años, sus contenido en la red erótica le han hecho obtener miles de euros. La usuaria ha explicado en Equipo de Investigación que este último mes ha conseguido embolsarse 47.900 euros.

Desde que se creó la cuenta, ha indicado, ya suma más de un millón: "Brutos ya son un 1.124.000 euros, descontando el 20% que se lleva la plataforma son exactamente 900.000 euros".

Cifras que le han permitido aumentar exponencialmente su nivel de vida: "He comprado una casa de campo 160.000 euros a tocateja. Ahora me he comprado el bajo, el local para poder guardar la autocaravana, que son otros 85.000 euros a tocateja. He pagado esta casa, he hecho la reforma, el coche que todavía lo debía...".