¿Por qué el alcalde de Barro perdonó la deuda de 32.000 euros al 'príncipe gitano'? Así respondió a Equipo de Investigación

El nuevo reglamento de la concejala Teresa Casal sacudió el poder del 'príncipe gitano', quien decidió abandonar Pontevedra y establecer un nuevo mercadillo en Barro, donde se hizo dueño y señor. Sin embargo, eran muchos los que cuestionaron su gestión. José San Martín, concejal de Barro, explicó en este vídeo de Equipo de Investigación de 2015 que "hay una especie de maltrato al vendedor que no es del clan o que no ha podido pagar por su puesto": "Le insultan o incluso le quitan o pisan el género, como ha sido a algún vendedor de color".

Además, el concejal aseguró que el clan del 'príncipe gitano' llegó a Barro "de una forma totalmente inmoral": "Esta gente llega aquí de mano supongo que del alcalde, como un proyecto estrella de traer a Barro un mercado". "Él ha sido el que tuvo la idea de traerlos, pero también es el que tiene que ser responsable de lo que está pasando", afirmó el político, que criticó que el clan llevaba "siete años sin pagar una deuda de casi 32.000 euros".

Pero, ¿por qué el Ayuntamiento pasaba por alto unos ingresos en tasas de 32.000 euros? Para descubrirlo, Equipo de Investigación entrevistó al alcalde de Barro, José Antonio Blandín. "El Ayuntamiento lo adjudicó a un concurso público a una cooperativa, la de Morón", explicó el alcalde, que aseguró que él de lo que debía de preocuparse es de que le pagaran y de que no hubiera alteración del orden. "No me pagó, le restringí el contrato y lo saqué a concurso", explicó el alcalde a la reportera de Equipo de Investigación, que le preguntó: "Y volvieron a ganar ellos". "Porque no se presenta nadie más", se excusó Blandín a la reportera, que insistió: "¿Cuánto le deben al Ayuntamiento contando todo el tiempo que ha estado la cooperativa de Sinaí Giménez controlando ese mercado?".

"No lo sé", respondió el alcalde, que aseguró que al pueblo le interesaba que el mercadillo estuviera ahí. Por último, la reportera le recordó que cuando la oposición le preguntó por la gente que gestionaba el mercadillo, él afirmó que era una mafia. "No dije mafia, dije una especie de mafia", concluyó el alcalde.

*Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2015 de Equipo de Investigación.