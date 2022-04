Después de que en los Papeles de Pandora apareciese que la mayor parte del patrimonio de Julio Iglesias se encontraba en Miami, un equipo de este programa se desplazó hasta esta ciudad de Florida para preguntar a sus vecinos por el cantante, tal y como recoge este vídeo de Equipo de Investigación de 2021, que laSexta ha vuelto emitir este viernes.

Miami ha sido la residencia oficial de Julio Iglesias durante décadas, pero para poder llegar hasta él la reportera tuvo que desplazarse hasta Indian Creek, una exclusiva isla privada de tan solo 121 hectáreas, que está unida al resto de la ciudad por un único puente y que se conoce principalmente por ser una de las zonas más seguras, en parte, gracias al gran número de cámaras que nos encontramos en ella.

Es aquí donde el equipo de este programa intentó entrevistar a algunos de sus vecinos. Mientras que un trabajador reconoció que lo había visto "algunas veces", otro afirmó que era "su vecino", pero acto seguido arrancó el coche y entró apresurado en la finca.

Minutos después, salió un policía para avisar que no podíamos grabar en la zona porque pertenecía a Indian Creek y era "una propiedad privada". Además, advirtió de que no podíamos estar en ese lugar si no estábamos invitados, y dijo que debíamos tomar sus palabras como "una advertencia verbal". Cuando le preguntamos a este policía por Julio Iglesias, aseguró que no le había visto por la zona.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.