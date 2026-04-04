Una propietaria denuncia que Pablo de Rojas y Ceacero quisieron comprarle una casa "por la mitad de precio y en negro"

Según desveló Carmen Curieses a Equipo de Investigación, tenían "dinero procedente de donaciones" y, además, tampoco querían "contribuir económicamente" a un Estado que aprobara "leyes contrarias a sus creencias".

En diciembre de 2021, Pablo de Rojas y Francisco José Ceacero emprendieron un viaje en coche hasta un pueblo de Palencia tras ver el anuncio de una casa en venta y Equipo de Investigación se desplazó hasta allí para hablar con Carmen Curieses, la propietaria, que explicó que se trataba de "una casa muy especial, con una fachada modernista, con los techos muy altos y muy señorial", por la que pedían "120.000 euros".

Carmen relató que, tras publicar el anuncio, el falso obispo y su mano derecha concertaron una visita a la que acudieron "en un coche con chófer". "El que llevaba la voz cantante era Pablo", recordó la mujer, que aseguró que le explicaron que querían "montar una casa sacerdotal para sacerdotes mayores".

Sin embargo, afirmó que la propuesta que le hicieron consistió en "rebajar casi a la mitad el precio y hacer un pago todo en negro". Carmen señaló que rechazaron de inmediato esa posibilidad porque "era inviable" y sostuvo que querían hacerlo así porque "el dinero lo tenían de donaciones y, además, tampoco querían contribuir a las finanzas de un Estado en el que se hacen leyes en contra de sus creencias".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2024 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en Antresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.