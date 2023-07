Alquilan un apartamento en busca de pasar unas buenas vacaciones, sin embargo cuando llegan lugar se dan cuenta de que el piso no existe. Es la sensación a la que decenas de personas se enfrentan cada verano, como alertó Equipo de Investigación en un programa de 2018 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

A través de una página web decenas de personas han podido encontrar buenas ofertas anunciando apartamentos en Benidorm con vistas al mar, piscina y garaje. No obstante, son falsos chollos que esconden estafas.

El portero de un edificio de la ciudad, donde los estafadores aseguran que está uno de los inmuebles que ofrecen, relata cómo se dan cuenta las víctimas de que han sido engañadas.

"Aquí no hay piscina, es una estafa seguro, se trata de algo habitual en la zona. Un día llegó una familia con niños en coche, me dijeron que yo les tenía que dar la llave del apartamento del tercero, pero el piso no existía. Si es julio, o agosto, luego tienen muy difícil encontrar alojamiento y terminan denunciando", explica.

El piso que les prometieron ni siquiera existe y solo les queda acudir a comisaría. Antonio Sánchez, policía nacional, destaca que "prácticamente todos los días de julio hay denuncias", en total, "107".

Estafan a veraneantes de toda la Península, excepto en Galicia. "Hay más víctimas, pero no todas denuncian, bien por vergüenza o por miedo a que sus familiares les recriminaran el hecho", añade el agente.

El supuesto cabecilla del grupo delincuencial se encuentra en prisión por violencia de género.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta vuelve a emitir este viernes.