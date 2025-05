El polémico hacker Alcasec confiesa cómo le ha cambiado la prisión: "Me ha venido bien"

Equipo de Investigación localiza a José Luis Huertas, más conocido como Alcasec, el hacker acusado de liderar una organización criminal que atacó varias instituciones del Estado, accediendo a datos sensibles de miles de ciudadanos. También se le atribuye un delito continuado de blanqueo de capitales.

A pesar de la gravedad de los hechos, el proceso judicial sigue abierto y Huertas se encuentra en libertad condicional.

Durante la entrevista, Alcasec admite haber cometido la mayoría de los ataques que se le atribuyen. "Menos lo de Granada, todo", dice con naturalidad. Entre ellos, destaca el acceso al Punto Neutro Judicial, la red de comunicaciones internas del Poder Judicial. Asegura que lo hizo movido por una "mezcla de venganza y rabia contra un juez" que, según cuenta, lo mantuvo seis meses en un centro de menores de forma irregular hasta que la Audiencia Provincial ordenó su liberación.

"Quería demostrar la debilidad del sistema", explica. Pero reconoce que no se quedó ahí. Vendió esos datos y se lucró con ellos. "Desconozco el uso que se le ha dado. Los han podido usar para bien o para mal", admite.

Durante la conversación, revela además que El Pequeño Nicolás llegó a pedirle "información política" sobre Isabel Díaz Ayuso, entre otras personaliades. "Hay un listado", asegura.

Sobre cómo ha afrontado estos meses, habla sin filtros: "Llega un punto en el que ya cansa, no dormir, estar pendiente… ¿y para qué me ha servido?". Y cuando se le pregunta por su paso por prisión, reconoce que le ha marcado. "Siendo sinceros, esta última vez me ha cambiado bastante. Podría decir que la cárcel me ha venido bien", confiesa.

Hacia el final, con cierta resignación, reconoce que es una pena haber dedicado su vida al delito en lugar de aprovechar sus habilidades para algo positivo. "Habrá que cambiar ya de etapa, ¿no?", dice antes de despedirse, como quien empieza a dejar atrás una versión de sí mismo.

