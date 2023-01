Hoy en día está considerado un superalimento, sin embargo su uso se remonta al Antiguo Egipto, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Hay representaciones en cerámicas de 4.500 años antes de Cristo que algunos egiptólogos han identificado como aloe vera", explica Carmen Pérez Díez, jefa del departamento del Antiguo Egipto.

Pérez Díaz destaca que "durante la época faraónica se usó bastante", fundamentalmente, "en temas medicinales y en otros relacionados con la momificación, los cuerpos no podían pudrirse porque entonces se perdía el alma y no alcanzaban la vida eterna".

Además, los egipcios también la usaron para el asma y los procesos reumáticos. En palabras de la egiptóloga, la consideraban una planta "bastante necesaria".

Miriam Cózar, chef, lleva años experimentando cómo introducir el aloe vera en nuestras cocinas. "Empecé a usar el aloe vera porque mi tía tenía un cáncer de páncreas y me contó que su doctor le recomendó el aloe vera para mejorar la digestión, pero decía que estaba muy amargo. Me pidió que me inventara algo para que se lo pudiera comer y comencé a darle vueltas sobre cómo hacerlo. Al principio no lo sabía porque no hay manual de instrucciones", relata.

A pesar de que es un alimento que "no tiene mucho sabor", la chef defiende que "se deja llevar bien" porque "permite montar y sustituir ingredientes como lácteos, o el gluten".

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.