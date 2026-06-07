"Si no pintaba como mínimo una vez por semana me sentía mal": la confesión de un grafitero

"Estaba con mi novia de vacaciones y tenía ansia por volver a juntarme con mis amigos para ir a pintar otra vez", confiesa 'Kream' a Equipo de Investigación.

El mundo del grafiti es uno de los fenómenos urbanos más polémicos y desconocidos de Europa. Equipo de Investigación se adentraba en el mundillo para analizar las diversas prácticas de los artistas urbanos, entre ellas los 'palancazos': cuando los grafiteros accionan el freno de emergencia de un tren en marcha para detenerlo y pintar los vagones en apenas unos minutos.

Entre los grafiteros que se dedican a esto se encuentra 'Kream', que explicaba que "las firmas de los grafiteros salen de la nada, son unas letras que te gustan o que te suena la palabra bien". EL artista urbano mostraba su firma en el primer tren que pintó en las afueras de Madrid, con 16 o 17 años. Tras ese, aseguraba que podía haber pintado "200 o 300" trenes a lo largo de su vida.

Afirmaba también que entre los grafiteros "hay gente que solo se dedica a esto, está muy enferma con esto y hay gente que llega a tener 2.000". En su caso, recuerda estar con su novia de vacaciones y "tener ansia por volver a juntarme con mis amigos para ir a pintar otra vez". "Si no pintaba una vez por semana mínimo me sentía mal", reconocía.

En su móvil cuenta con muchas fotos de los trenes que ha grafiteado, según él por una cuestión de prestigio en el mundo del grafiti. "Es como el que tiene una colección de cromos y el cromo de oro que te falta por tener, pues va un poco así", comentaba.

En su caso, la mayoría de trenes los pinta "en cocheras". "Tú accedes cortando una valla, saltándola , miras la ronda de vigilancia, te coges los horarios de cuando descansan, cuando se toman el bocata, y ahí es cuando aprovechas para pintar", explicaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de este mayo.

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