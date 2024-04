El centro de entrenamiento del club es el lugar más común para conseguir las firmas de los futbolistas. Pero si no lo consiguen, los vendedores recurren a otros lugares. Los restaurantes o las tiendas de lujo son los lugares más habituales, aunque si ahí no se consiguen, llegan hasta el punto de acudir a los domicilios de los futbolistas.

"Si no nos firman una cosa, llegamos incluso hasta a ir hasta su casa a perseguirle y hacer que nos la firme, porque nosotros al fin y al cabo vivimos de esto. Y si no nos la firma, pues a lo mejor no llegamos a fin de mes", explica uno de estos vendedores.