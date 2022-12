Para saber qué le pasó a Aurora Mancebo, los agentes comenzaron por reconstruir su vida. Su entorno más cercano podría aportar pistas a la investigación. Así, contactan con Silvia, una amiga de la joven con la que compartió clase en EGB. Al terminar, Aurora decidió hacer una rama diferente de FP a la de su amiga. "Conoció a otras personas, no sabemos de dónde, si del instituto o de otro ambiente, pero dejamos de llamarnos y ella se distanció. Era una Aurora distinta".

Según explica Silvia a Equipo de Investigación, Aurora fue víctima de un episodio de violencia: "La novia de su exnovio le da una paliza, y a partir de entonces ella se recluye en casa, no quiere salir, tiene que ponerse en manos de especialistas...". La propia Aurora así lo reflejó en su diario: "Yo perdí mi inocencia, mi dignidad, mi autoestima… con él. En realidad quien me hizo daño y me hizo sufrir muy pronto fue él. Cuando pude quitarme la soga del cuello, me vino otra. La agresión brutal que recibí casi me mata. Caí enferma. Todo por esa gentuza".

La psicóloga a la que Aurora le confía los detalles de la brutal agresión, María Dolores Vidal, ha explicado a Equipo de Investigación que para ella es un detonante: "Se le derrumba el mundo". La joven había conocido a ese chico cuando tenía 17 años. Él tenía uno menos. Puedes escuchar el análisis de su psicóloga en el vídeo principal de esta noticia.