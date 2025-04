En un programa de Equipo de Investigación, una extrabajadora de la casa rural gestionada por las monjas de Belorado relató su experiencia en el convento. Marta Torrontegui contó que llegó allí por un vínculo familiar: era sobrina de sor Pureza.

Según explicó, en los comienzos el proyecto funcionaba bien: "Teníamos un 10 en Booking y la noche en la casa rural costaba 1.500 euros".

También detalló en qué consistía su trabajo: "Mi jefa era la ex abadesa. Luego estaba sor Sión, muy involucrada en el tema. Recuerdo que, en ese momento, Amazon venía bastante. La casa rural estaba fenomenalmente montada, tenía de todo... pero, por ejemplo, había seis manteles por mesa, otra vajilla porque les gustaba más que la anterior. Yo flipaba".

Torrontegui aseguró que, con el tiempo, los gastos se descontrolaron: "De repente empezaron a encargar estatuas. Cuando me marché estaban pidiendo un San Miguel de bronce. No sé exactamente qué era, pero costaba una fortuna. Aquello no podía ser rentable".

La empleda desvelo que duró seis meses de los cuales tres meses allo de forma informal: "Al principio ayudaba sin contrato, pero con el tiempo pretendían que estuviera allí 24 horas al día, siete días a la semana, a cualquier hora".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

