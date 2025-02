Las palabras de una amiga de Marta sobre su relación con Nelson: "A mí me habla así y no vengo más"

Rocío, amiga de Marta, ha contado cómo era la relación que ella mantenía con Nelson. "Él viene con nosotros cuando salimos. Ella me dice que lo tenía echado, que te vayas, que no te soporto..."

Rocío, amiga de Marta, ha hablado en Equipo de Investigación sobre la mujer. Sobre una mujer que cumple condena en prisión por el asesinato de Iván, su pareja. Una que, además, mantenía una relación con Nelson, taxista, de quien ha hablado Rocío. De él, y de la relación que mantiene con su amiga.

"Nelson viene con nosotros cuando salimos. Le regala muchas cosas. Si ella quiere una camiseta, tiene esa camiseta al día siguiente. El coche que le gusta, también lo tiene", relata Rocío.

Y añade más cosas: Ella me dice que él está enamorado de ella. Que lo tenía echado. Que te vayas, que no te soporto. Yo flipo, a mí me hablas así y no vengo más. Pero claro, va a su casa, a casa de Marta, a ver a los petauros".

"Marta tenía dos animales de compañía. Obi-Van y Chloe. Obi-Wan era de Iván, y al morir él se lo queda ella. ¿Nelson? Es callado, con la cabeza gacha y a lo suyo. No participa en las conversaciones, aunque de fiesta ya sí. Baila y todo", cuenta la amiga de Marta.