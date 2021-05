Barcelona es la ciudad española más castigada por robos de bicicletas. Cada seis horas alguien se queda sin su bici. De hecho, está en el top diez de la lista mundial con más casos, detrás de Bogotá, Medellín o Detroit.

Las redes sociales se han convertido en un arma para denunciarlos. Las víctimas se ayudan entre ellos y ejercen como detectives. Adriel Torres, un youtuber con cerca de un millón de seguidores, decide denunciarlo: graba en directo a los ladrones y lo cuelga en su canal El youtuber puso la dirección invertida en la bici como trampa para pillar a los ladrones. Se trata de un vídeo que cuenta con más de dos millones de visualizaciones en Youtube.

"Hicimos este experimento porque en Instagram me suelen mandar muchas imágenes de gente que le han robado la bici en Barcelona. En 2019 se han denunciado robos de 1.200 bicicletas y en 2020 creo que fueron unas 900. A mí me robaron una vez. La dejé atada debajo de un poste en el que había dos o tres cámaras, pero no les importó", cuenta el joven a Equipo de Investigación.