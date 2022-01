Llamamos a Dimitri, un vendedor de coches de ocasión al que le han interpuesto al menos seis denuncias por haber estafado presuntamente 67.000 euros a compradores. "Ante todo, pido disculpas a los afectados. Yo lo que quiero es solucionarlo. A lo mejor en un mes, si dispongo de un coche, se lo puedo pagar a un cliente, pero los otros cinco que no me aprieten", expresa.

"Yo no he nacido para robar", prosigue Dimitri, quien reconoce abiertamente a Equipo de Investigación que ha engañado a compradores de vehículos de ocasión. "Como sigo vendiendo coches, yo puedo aportar una devolución parcial, pero no total. Que me entiendan un poco y que se pongan en mi situación", manifiesta.