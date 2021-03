Equipo de Investigación se ha adentrado en uno de los sectores de la Cañada Real para conocer qué tipo de viviendas de alquiler se ponen en el mercado en la zona.

No lo anuncian con carteles, pero hay quien hace negocio con viviendas de las que realmente no son propietarios. Se trata de arrendamientos irregulares que son solo una parte de la economía sumergida en la Cañada Real.

Por eso, no es fácil que los residentes se presten a atender a nuestros reporteros. "No sé qué si contestarte, ¿sabes? No quiero meterme en líos", afirma uno de ellos, que asegura que a pesar de que no le gusta vivir en la Cañada Real no le queda otra opción: "En principio vine aquí porque no encontraba nada".

Incluso, una de las entrevistadas, presunta propietaria de uno de los pisos arrendados, se niega a hablar con laSexta. "Con laSexta va a ser que ni los buenos días", afirma antes de remarcar que es "de Vox" a la pregunta de si era la propietaria de la vivienda colindante.