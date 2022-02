Carlos Becks, tatuador criticado por malos resultados, solo se publicita en Internet, donde presume de su cuerpo completamente tatuado. Tiene su propio canal de Youtube, donde ofrece consejos como profesional del tatuaje, asegura tener una amplia experiencia en estudios de renombre, y muestra un catálogo de fotos con tatuajes muy bien ejecutados.

Nos dicen dónde vive y esperamos para poder hablar con él. "No grabéis hasta que os diga", son sus primeras palabras a Equipo de Investigación, tras lo que reconoce que las fotos que cuelga en sus redes sociales son "de Google, que están directamente abiertas para todas las personas que las quieren coger; no tienen derechos de autor", afirma.

Además, el hombre se dirige a aquellos que no acaban contentos con sus trabajos: "Quien no esté conforme con el trabajo que se le ha hecho, que vaya a poner una denuncia, aunque seguramente le digan que 'no' porque esa persona estaba conforme a la hora de entrar en ese estudio".