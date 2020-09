Decenas de webs registran anuncios de venta de llaves de pisos okupa. "Chalet preparado para okupar con todas las comodidades", afirman en uno de ellos.

Utilizan un leguaje igual que el de la inmobiliarias: "Zona tranquila, amplio jardín... puede ser tuyo por 800 euros". A día de hoy, existen cientos de casas listas para okupar.

Equipo de Investigación ha conseguido contactar con un hombre que se dedica a ello. Afirma tener más de tres pisos, uno de ellos en Sant Joan d'Espí. Según ha narrado, él mismo pagó 2.000 euros a otra persona para que se lo abriera, y ahora quiere cobrar lo mismo por él.

Promete que mínimo se podrá okupar durante dos años: "Vas al Ayuntamiento y le dices 'mira, que estoy en un piso de okupa, en la calle tal, número tal y piso tal y vengo a empadronarme. Entonces te tomarán los datos, te darán un volante ellos y en un mes te llegará una carta a casa con el empadronamiento de okupa".

Ante la confesión de la periodista, recula en su versión: "A mí me lo abrió un gitano. Yo no me dedico a esto".

Según Francisco Bonatti, abogado, hay otra tendencia que puede ser preocupante: "Inversores con mucho dinero se dan cuenta de que comprar muchas viviendas okupadas, desokuparlas y venderlas desokupadas puede ser rentable".