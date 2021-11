Descubrimos que la organización de Alberto Varela no solo ofrecen ayahuasca en los retiros, sino que también la venden en su web, pese a que está prohibido en España. La organización recomienda tomar tres microdosis al día, a seis euros la cápsula. Así, el tratamiento mensual que proponen cuesta más de 500 euros.

Alberto Varela nos permite ser testigos de una de sus charlas magistrales para su equipo. Medio centenar de personas esperan en riguroso silencio a que el líder empiece su charla. El evento se retransmite en streaming a través de Internet. Una de las cinco cámaras se encarga de grabarnos.

Al terminar la charla, entrevistamos a Alberto Varela. Le comentamos que nos ha llamado la atención que en su página web vendan microdosis de ayahuasca a seis euros, algo que el empresario dice, sin embargo, que no le consta. "Pero vamos, que si tú entras en una página ahora que está alojada en Holanda y compras ayahuasca, este el tema que tienen que investigar bien, el dónde está alojada, la página, etc. Sigamos con otra pregunta porque yo me tengo que marchar", manifiesta, poco antes de abandonar la entrevista con Equipo de Investigación.