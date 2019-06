Compramos una barra de pan integral en una franquicia, otra en un obrador y la tercera en un supermercado para llevarlas al único centro tecnológico de transformación de cereales de España. El objetivo es saber si estas barras son integrales.

Haciendo un análisis a simple vista, se nota que el de supermercado tiene una alta intensidad aromática a cereales, la de franquicia un aroma más ácido y la de obrador aromas más intermedios. Y la reacción de la experta es inesperada: "Me sorprende que la del supermercado sea más integral que la del obrador o la de la franquicia".

Sin embargo, este resultado no es definitivo y hay que acudir al laboratorio, donde se realizan más de 22.000 análisis al año. Lo primero que nos aclaran en que los resultados no pueden saber con exactitud el porcentaje de harina: "Por los resultados podemos estimar que tiene un alto porcentaje de harina integra, pero no podemos saber si tiene un 100% o un 80%". Según este testimonio, será complicado aplicar la nueva ley.

Realizando los análisis vemos que el pan integral de supermercado y de obrador son muy similares en contenido en fibra y el que da un poco más bajo en contenido en fibra es el pan de franquicia. En cuanto a porcentaje de harina integral, tanto el de supermercado como el de obrador arrojan un 60%, mientras que el franquicia se queda en el 40%.

Tras la entrada en vigor de la nueva ley, ninguno de estos tres panes podría comercializarse como integrales como lo estaban haciendo hasta ahora y pese a que ninguno de los panes es integral 100%, se confirma que el de la franquicia no tiene ni la mitad de harina integral.