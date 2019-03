Nicolás: "Yo generé muchas envidias, con 15 años ya tenía despacho y me pasaban llamadas"

Francisco Nicolás ha aprendido de los políticos. Pero ¿En cuántos ha apoyado su carrera? Se lo preguntaremos directamente . “Hombre hay varios. Yo tengo en cada sitio un contacto, pero como tú en cada medio tendrás un amigo. Sí tú tienes un amigo en Televisión Española, yo tengo un amigo en el Ayuntamiento, un amigo en la Comunidad y un amigo en cada ministerio, Al final estás blindado por todos sitios”.

Francisco Nicolás tiene apoyos para llegar mucho más alto. Ha puesto los ojos en el expresidente José María Aznar y encuentra la manera de llegar hasta él, a través de su fundación. El lugar donde se decide la ideología del partido, el cuartel general de FAES.

Donde va a conseguir un éxito inimaginable para un adolescente: organizar una conferencia de José María Aznar. El pequeño Nicolás lo sienta a su lado y el expresidente ríe con él delante de medio centenar de jóvenes. Contactamos con uno de ellos.

¿Qué actitud tenía Francisco Nicolás ese día en FAES con Aznar? ¿Se notaba que estaba allí como organizador? "Estaba él con una imagen imponente y reinante, por supuesto". De nuevo tenemos que llamar a Francisco Nicolás. Necesitamos saber ¿cuál es su verdadera función en FAES? “Soy el que coordino los actos jóvenes de la fundación FAES. Hago el acto con Aznar, hago el acto con Ana Botella, con su mujer, para que tenga un poco de apoyo juvenil", afirma el pequeño Nicolás.

Nicolás cuenta que la organización de este acto se la pidió Aznar. "Igual que todas las presentaciones del libro, llevaba su base de datos de todos los jóvenes que iban a los actos y se les invitaba y al final en todos los actos había gente joven. Estaba invitada por mí".

“Es verdad que yo generé muchas envidias, yo ya tenía un despacho, mientras estaban el resto en mesas de teleoperadoras, yo ya tenía un despacho y me pasaban llamadas con 15 años”, sentencia.

¿Quién le abre las puertas de la fundación de Aznar? “Entro con 14 año de la mano de Jaime García Legaz. Jaime y yo uña y carne, siempre”, sentencia. El pequeño Nicolás entra en el círculo de confianza del número dos de FAES y lo va a demostrar en el Ministerio de Economía. El político con el que Francisco Nicolás entra en la fundación de Aznar va a jurar su cargo. Será secretario de Estado de Comercio. El responsable de la marca España.

Sólo hay un grupo selecto de invitados, varios ministros, José María Aznar y él. En 3 años, acercándose a los políticos adecuados, el pequeño Nicolás consigue frecuentar ministerios. Vamos a buscar al hombre del que Francisco Nicolás dice ser uña y carne.

¿Qué dice ahora su supuesto padrino? Ha explicado es que hace tiempo que cortó la relación con el joven. En el mismo acto también encontramos a la máxima responsable del partido en Madrid. El pequeño Nicolás asegura que ha mantenido varias conversaciones con ella. "Yo no conozco a ese chico. Me suena su cara pero no se quién es el tal Nicolasín ese. Yo creo que no he hablado en mi vida con él. Pero su cara me suena. Ese chico tenía una cara de niño bueno y yo cuando lo he visto pues me suena su cara. Punto. Creo que nunca hablé con él", afirma Esperanza Aguirre.

El pequeño Nicolás nunca se afiliará al PP. Su verdadero objetivo es otro. Gracias a sus contactos se le abren las puertas del nuevo centro financiero de Madrid. “Yo nunca quería ser político”.

El periodista Boro Barber le pregunta si su relación con la política era un canal para lograr sus objetivos como empresario y Nicolás afirma que sí. “No se puede decir porque parece un lobbysta, pero bueno más o menos se puede”. El pequeño Nicolás confiesa que no sueña con la política. Sueña con el dinero.