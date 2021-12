Con el auge de la trufa negra, han aumentado los robos de este codiciado producto y bien lo saben en la provincia turolense de Gúdar-Javalambre. Allí los truficultores tienen instalados sistemas de videovigilancia, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

El programa pudo comprobar in situ cómo a un vecino le robaron hasta en dos ocasiones. "Hay distintos tipos de ladrones, están los de cuatro patas, que son los jabalís, y también se están poniendo de moda ahora los de dos patas, las personas. A mí en 15 días me llegaron a robar en dos fincas. Siempre te haces alguna conjetura sobre quién se puede tratar, pero es complicado apuntar a una persona sin tenerlo claro", aseguró.

Durante los meses de campaña de recogida, la Guardia Civil intensifica sus patrullajes en el campo. "El elevado precio que suele alcanzar la trufa en determinadas épocas es un buen aliciente para los ladrones", explicaron.

Hasta el cuartel de Sarrión no pararon de llegar denuncias, en total 105 kilos de trufa robada que alcanzaron un valor de 50.000 euros. ¿Quiénes fueron los autores de los robos? "Resultan ser dos hombres de la misma familia que residen en la provincia de Lérida, poseían una web a través de la que distribuían, según ellos, trufa del Prepirineo catalán al mejor precio", explicó desde la comandancia de la Guardia Civil de Sarrión Ramón Núñez.

Los hombres se presentaban en una web como miembros de una familia dedicada a la recolección de trufas en diversos lugares de la geografía española. Equipo de Investigación localizó al hijo, que aseguró que todo era mentira. "Yo, si pasé, debí pasar cerca de esa zona. Se produjo un robo y se ha interpretado lo que no es en una farsa como es todo lo que se ha hecho", justificó.

No obstante, él se declaró culpable. "Me declaro culpable por no esperar la decisión de otro juez que venga y me culpe de lo que no he hecho. Cualquiera que entienda de trufas comprenderá que 50 kilos de trufas no se cogen en un día, ni en dos, ni en tres, ni en toda una campaña he hecho 50 kilos de trufas", añadió.

A él y a su padre les condenan a pagar 28.000 euros de multa a los truficultores por los robos.

Por otro lado, Equipo de Investigación desveló el secreto de los grandes productores de trufa negra de Teruel. A pesar de que ellos no desvelan su producción, ni su facturación, las cuentas de una de las grandes empresas reflejan 800.000 euros. Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.