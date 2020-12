La Policía acude a una fiesta ilegal en una lujosa villa de Lloret del Mar para frenar dicha celebración. Tras recibir la autorización de los gestores de la casa, los agentes entrarán en la vivienda. En ese momento, algunos de los asistentes intentar huir del lugar. Grabamos la reacción de algunos de ellos durante la intervención de la Policía.

"Nací en el año 82, yo soy un trabajador normal. Los vecinos a mí me sudan la polla porque no son mis vecinos. Yo me preocupo por mi abuelo, mi abuela, mi padre y mi familia", dice el joven alterado, por lo que un agente le pide que se comporte adecuadamente.

Al preguntarle Equipo de Investigación el motivo por el que estaba en la villa sabiendo que este tipo de celebraciones son ilegales, el joven responde: "¿ Por qué esto es una fiesta? ¿Porque vosotros lo sabéis? No hay más que hablar. Mira cómo me graba la perra esa de tu colega".