Equipo de Investigación ha sido testigo de una de las desokupaciones de una conocida empresa. Varios mediadores se disponen a desalojar una vivienda del barrio de El Raval.

Entre momentos de tensión e insultos, los operarios llegan a entrar en el domicilio y acaban llegando a las manos. Tras ello, reafirman su postura: "La situación es que después de esta agresión que hemos tenido entre nosotros parece que han entrado en razón y creo que sí, vamos a llegar a un consenso", explicaba ante las cámaras de Equipo de Investigación.

Después, le proponía una alternativa a la denuncia al okupa: "Esto es un acuerdo extrajudicial entre las dos partes. Vosotros os comprometéis a abandonar la vivienda y me entregáis las llaves de la misma y con las mismas aquí no ha pasado nada. Os lleváis vuestras cosas...ni esto va a ningún chivatazo a ningún lado ni ha pasado nada. Y lo dejamos aquí, aquí queda todo".

A los 30 minutos los okupas abandonan la vivienda. Eso sí, los propios 'mediadores' afirman que no tardarán en okupar otro: "Es su modus operandi".

Según su testimonio, no han sobornado para forzar el desalojo: "No somos partidarios de pagar porque eso es fomentar la ocupación. Yo no soy un banco".

En este caso, los mediadores consiguieron entrar en la vivienda. Sin embargo lo hicieron de forma legal porque fueron invitados a entrar. Además, han conseguido un contrato firmado por los propios okupas que avala el desalojo.

"Es un documento en el que denuncia la posesión legal de la vivienda, y recoge la voluntad del ocupante de abandonar la vivienda y recoger sus pertenencias en el plazo de una hora", ha explicado uno de los trabajadores.