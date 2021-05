La mayor colmena de 'cocinas fantasma' dentro del casco urbano de Madrid se construye en el barrio de Prosperidad. Las obras comenzaron hace casi un año. El local tiene 1.500 metros cuadrados y albergará 38 cocinas. Además, limita con cuatro calles.

Entramos al edificio más afectado por las obras. Uno de los vecinos nos cuenta que su "mayor miedo es el incendio". "Nuestra escalera está en medio del local, está en mitad de la fachada. Si salen ardiendo, ¿por dónde huimos?", denuncia.

Además, el hombre destaca que "para 38 cocinas hacen falta más de 100 furgonetas todos los días". "Pero el problema no está ahí, sino en las motos, que si venden lo que tienen que vender supone hasta 2.850 al día", lamenta, a lo que añade: "No estamos exagerando, no somos unos quejicas, esto es una burrada". Subimos a la azotea del edificio, desde donde se ve la magnitud de la chimenea, de 27 metros de altura.