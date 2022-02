Neusa Martins, madre de Antonio Anglés, habló en 2018 con Equipo de Investigación, donde señaló que tenía diez hijos y que todos, incluida ella misma, se habían "cambiado el apellido por la mala fama". Además, la mujer aseguró que no sabía nada de su hijo Antonio Anglés, y que en ningún momento el criminal se había intentado poner en contacto con ella.

Martins también contó en ese momento que antes de que su hijo desapareciese, sacó del banco "tres millones de pesetas". "Pedí un préstamo y lo he estado pagando. Se lo di en efectivo y se lo llevó. Cuando vino la Policía, saltó por la ventana y no lo he vuelto a ver", afirmó la madre de Anglés, a lo que añadió: " Hago mi vida como puedo y nadie se mete conmigo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta volvió a emitir el pasado viernes.