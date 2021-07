Equipo de Investigación se desplaza hasta una exclusiva zona residencial de Marbella, donde el metro cuadrado cuesta más de 3.600 euros, y habla con un okupa que reside en una de las impresionantes viviendas y que conduce un vehículo de alta gama. Al preguntarle sobre el coche que conduce, el hombre asegura que se lo "regalaron", y al preguntarle sobre su trabajo, responde que vive "de la gracia de Dios".

Al contarle que la Policía afirma que la casa en la que vive se encuentra es okupada, el hombre reacciona pidiendo a los reporteros que les digan a los agentes que "no digan mentiras y no busquen problemas". "Si tienen tantos documentos como dicen de que la casa es de okupas, que traigan todos los documentos y vamos a juicio", advierte, aunque no muestra ningún contrato de alquiler de arrendamiento, pese a que asegura que le alquiló la vivienda "a unos árabes, después de que los propietarios de la casa fallecieran".

Además, Equipo de Investigación habla con otro 'okupa de lujo' de la zona, quien rechazó los 20.000 que le ofrecieron los propietarios para que abandonara su casa. De esta forma, el hombre, que conduce un coche valorado en 50.000 euros, sigue disfrutando de una mansión de 300 metros cuadrados solo para él. Equipo de Investigación le sigue los pasos y consigue hablar con él, que asegura que pagó "un año de alquiler por adelantado a una inmobiliaria", aunque esta niega que exista un contrato a nombre de este hombre.

En otro momento del reportaje, los reporteros hablan con Hellen Agnes, la propietaria de la impresionante mansión, quien relata el infierno que está viviendo desde que este hombre okupara su casa el 14 de marzo de 2020, día en el que se decretó el estado de alarma. "Esa persona conduce un coche bastante más bonito que el mío", expresa, tras lo que manifiesta las "ganas de llorar, el asco, la frustración y la rabia" que siente. "Tengo una hipoteca que no puedo pagar y he tenido que hablar con los colegios de mis hijos porque no puedo pagarlos", lamenta Hellen. En este vídeo, su testimonio al completo.