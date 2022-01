Juan, un antiguo obispo de la Iglesia Palmariana relata cómo era el día a día dentro de sus muros. Equipo de Investigación recogió su testimonio en un programa de 2016 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Más de una década después de haber dejado la iglesia, describe lo que pasaba ahí dentro como "ignorancia y terrorismo psicológico" porque "no podían lavar las sotanas" y "si una monja estaba enferma, no podían hablar con ella si el superior no daba permiso".

Según sus propias palabras, "si va un grupo de psicólogos y estudia la salud mental de las monjas, no hay ni una sana". En este sentido, pide que se examine la salud mental de "monjas, fieles y padres".

Los muros de El Palmar de Troya esconden demasiados secretos. Pocos consiguen saltarlos y quienes lo hacen necesitan ayuda.

Miguel Perlado, psicólogo, ha tratado a varios expalmarianos: "Presentaban crisis severas de ansiedad, reacciones psicóticas a la salida, una desconexión con la realidad y cuadros de depresión".

Por otro lado, Equipo de Investigación recogió el testimonio de una antigua feligresa que denunció como la Iglesia Palmariana intentaba obtener dinero de los creyentes con un diezmo. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta vuelve a emitir este viernes.