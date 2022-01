Francisco Javier Carcaño, hermano del autor confeso del crimen de Marta del Castillo, rompió su silencio en un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Además de renegar de su hermano, Miguel Carcaño, y dejar claro que no quiere saber nada de él, Francisco Javier responde a las acusaciones de 'El Cuco': "En la reconstrucción del crimen que él hace se refiere a unas determinadas horas y está comprobado que en esas horas yo no estoy ahí. No tengo nada más que decir".

Por otro lado, Francisco Javier Carcaño, considera que 'El Cuco' le menciona a él por una razón: "Cuando le amenazan con que van a detener a su madre, hace una declaración en la que me incluye a mí. Necesitaba meterme en la historia de alguna manera y lo intenta en siete horarios diferentes y con siete cargos diferentes".

Javier García Marín, alias 'El Cuco', volverá a ser juzgado por mentir al tribunal de la Audiencia de Sevilla durante el proceso por el asesinato de Marta del Castillo. La Fiscalía pide ocho meses de cárcel a él y a su madre por un delito de falso testimonio. Hace diez años ya fue condenado por encubrimiento del crimen por un juzgado de menores.

Por otro lado, Equipo de Investigación muestra el momento en el que el programa localiza a 'El Cuco' y le pregunta por Marta del Castillo. En el vídeo puedes ver su airada reacción.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.