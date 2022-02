Francisco 'Sisco' Boquera, empresario de Benicarló, fue una de las víctimas del bulo 'Bar España'. Él, junto a otras 36 personas, fueron implicados por Reinaldo Colás en un falso ritual satánico.

En el vídeo, cuenta que conoció a Colás al ir a cortarse el pelo a su peluquería, cenando con él en alguna ocasión. Cuenta que su relación se rompió cuando le vendió un ordenador y no se lo pagó.

"Un día me llamó mi esposa y me dijo: "'Sisco', no hay derecho. En el club puerto deportivo hay octavillas de 'pederasta'. Leí la octavilla y entre la lista de acusados no estaba yo solo, había muchos mas. -Colás- Se había transformado y los cables se le habían cruzado", comenta.