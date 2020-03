Equipo de Investigación busca el origen del brote de coronavirus. En los primeros días, el COVID-19 logró colapsar una región de 11 millones de habitantes. A finales de diciembre se detectaron los primeros contagiados por un virus que ha acabado por provocar una epidemia a nivel mundial.

Pero ¿dónde nació el coronavirus? El genoma de los murciélagos es casi idéntico al del coronavirus en un 96%. ¿Pudo ser el origen del brote? El programa ha entrevistado al biólogo David Herrero, que ha explicado cómo y a través de qué vías pueden transmitir estos animales distintas enfermedades.

"Son transmisores de enfermedades de tres vías: a través del mordisco, a través de la sangre -si una garrapata o un bicho hematófago muerde al murciélago y este nos muerde a nosotros, nos lo puede contagiar-, y luego lógicamente si te lo comes. Si te lo comes o comes sus heces puede transmitir también enfermedades", ha explicado Herrero.

La pista del murciélago llevó a los investigadores al mercado de una ciudad del centro de China: Wuhan. Allí, los puestos de pescado y comida preparada se mezclan con otros en los que se venden animales exóticos. "Algunos de los primeros pacientes que se identificaron parece que tenían un vínculo epidemiológico con el mercado", ha explicado Víctor Briones, investigador del Centro de Vigilancia Veterinaria, que ha detallado las características que cumplen este tipo de mercados.

"Serían la pesadilla de un inspector sanitario occidental porque en ellos se alojan animales vivos al lado de animales que han sido sacrificados", ha señalado Briones, y ha opinado que "el problema es que los animales que se transportan vivos hasta estos mercados sufren un estrés marcado. Defecan, orinan, se rascan. En todas esas circunstancias hay una posible contaminación del ambiente".

Según ha concluido el investigador, un animal estresado "es un caldo de cultivo magnífico para cualquier patógeno, y eso efectivamente puede haber sido uno de los posibles orígenes de esta situación". En lo relativo a los murciélagos como posible origen del brote, sí ha destacado que aunque el virus parece tener originen en estos animales "cabe la posibilidad de que haya actuado un hospedador intermedio entre ellos y los primeros pacientes humanos".