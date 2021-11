Cae la noche en Mocoa, Colombia, y comienza un toma de ayahuasca. Un chamán sin ninguna formación médica administra la ayahuasca y en apenas diez minutos aparecen las náuseas. En el vídeo, puedes ver la reacción de los asistentes al ritual.

"No sabemos las dosis que están consumiendo, no sabemos la composición exacta de lo que están consumiendo. En esta grabación están haciéndolo en un lugar sin ningún tipo de control, en medio de la selva, con lo cual si alguno tuviera algún efecto secundario pues no habría forma de poderlo asistir", advierte Benjamin Climent, toxicólogo, al ver las imágenes del ritual.

Además, el toxicólogo niega que la ayahuasca sea una medicina, como así la llaman en los retiros, y explica en este vídeo qué composición tiene la ayahuasca para que provoque alucinaciones.