Después de que el asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, incriminara a su hermano en el crimen, el padre de la joven da crédito a sus palabras y se desplaza hasta la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, para intentar hablar con él.

"Si Miguel no quiere hablarme, tiene todo el derecho a negarse, o a admitirlo. Ese día tuve esa suerte y admitió hablar conmigo", contó Antonio del Castillo a Equipo de Investigación.

La conversación se produjo en una habitación pequeña, cada uno se sentó en una silla y al lado había un funcionario de prisiones por seguridad. El propio Antonio del Castillo recordó que "el encuentro duró unos 20-30 minutos".

"Voy a pedirle un favor, no puedo ir de malas maneras, voy a pedirle que me diga dónde está mi hija. Tuve que darle la mano y saludarle, ¿qué voy a hacer? Me cuesta, pero si quiero algo, tengo que ofrecer algo", añade.

Miguel Carcaño le dijo al padre de Marta del Castillo que el cuerpo de la joven estaba en la finca de la Majaloba. "Miguel dice que el hermano lo leva allí y que fue a tiro hecho, que él iba detrás en el coche", indicó Antonio del Castillo.

El padre buscó en el lugar con un adiestrador privado y después lo hizo la Policía sin éxito. "Este hombre (Francisco Javier Carcaño) es vigilante de seguridad y yo me he encontrado con personas que recuerdan haberlo visto por la zona aquella", apuntó Antonio del Castillo.

Por su parte, Francisco Javier Carcaño respondió en Equipo de Investigación. "Yo no he estado trabajando en esa zona en mi vida y se puede comprobar con las empresas de seguridad y los servicios realizados. No he trabajado en esa zona, ni a diez kilómetros de la zona", insistió.

El asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño cumple condena en prisión por el crimen. Javier García Marín, alias 'El Cuco', volverá a ser juzgado por mentir al tribunal de la Audiencia de Sevilla durante el proceso por el asesinato de Marta del Castillo. La Fiscalía pide ocho meses de cárcel a él y a su madre por un delito de falso testimonio. Hace diez años ya fue condenado por encubrimiento del crimen por un juzgado de menores.

Por otro lado, Equipo de Investigación muestra cuál fue la reacción del hermano de Miguel Carcaño después de que le incriminen en el crimen de Marta del Castillo. Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuacíon.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.