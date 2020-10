Cientos de personas han encontrado en el cultivo de la marihuana una salida a la crisis. Es el caso del cultivador que aparece en este vídeo, quien dice que no es el propietario de la casa que aparece en estas imágenes y donde la Guardia Civil se incautó de 536 plantas de marihuana, sino que trabaja como cultivador para dar de comer a sus nietos.

"Tengo 20 nietos y se meten todos aquí a comer porque nadie tiene un duro", afirma, al tiempo que añade que no se dedica a la venta de marihuana.

El hombre reconoce que los ingresos que reciben vienen de la marihuana, pero asegura que "es la primera vez" que lo hace. "Yo toda la vida he comido de la ropa y del campo", dice a Equipo de Investigación. Incluso dice que ni sabe cuánto dinero da le cultivo porque no entiende "de eso" e insiste en que "es la primera vez" que lo hace. Y aunque reconoce que cultiva para otras personas, no quiere dar sus nombres.

Un agente señala que este tipo de situaciones "se ha producido con cierta reiteración en los últimos meses". "Las personas se ven en cierta manera abocadas a este tipo de ilícito penal", añade.

La cosecha que se incautó en la casa de este cultivador, formada por 536 plantas de marihuana, se hubiera vendido por más de 35.000 euros.