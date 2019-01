El duro testimonio de una paciente de iDental: "No puedo comer, estoy a base de potitos y la boca me sabe a hierro"

Una paciente que se sometió a un tratamiento de iDental explica que le hicieron "una prótesis de quita y pon que eso está prohibido y me choca con la lengua y me provoca ansiedad y no me deja respirar".

Desde que le practicaron el tratamiento, su vida se ha convertido en un calvario porque perdió el trabajo y un dinero al que no podía hacer frente y que tuvo que pagarle su hermana. "Me siento mal, porque me siento joven pero muy impotente y no tengo fuerzas para nada", cuenta.

Según nos cuenta, van a denunciar en la comisaría los tratamientos fallidos que les han realizado.