Angela Dobrowolski cuenta a Equipo de Investigación los motivos por los que ha denunciado a su marido, Josep Maria Mainat. "Después del 22 de junio, empieza el bulling. El bulling en tu propio hogar es mucho más doloroso. No era predominantemente malos tratos físicos, aunque sucedieron también", asegura.

Asimismo, Dobrowolski dice que las acciones de su marido a partir del 22 de junio de 2020 son el comienzo de su "separación", su "pérdida" o el "robo" de sus hijos.

Por su parte, Josep Maria Mainat dice que ha ido al juzgado a la semana "un par de veces". "Estoy un poco harto de tanta denuncia y contradenuncia. Espero que se vayan terminando las denuncias pequeñas", expresa el productor, añadiendo que, por ejemplo, el día que su mujer entró a su casa "por los tejados" denunció "porque es un allanamiento de morada".

Asimismo, Mainat señala que otro día su mujer "se quería llevar los niños", él no la dejó "porque no tocaba y hubo una cierta violencia" y que otro día denunció después de que Dobrowolski "cobrase unos cheques falsos teóricamente, que según dice no fue ella".