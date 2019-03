El narco pensionista

LAS MANSIONES DE LA DROGA

El Culebra es el piloto gallego con más futuro. El que más arriesga. También es un empresario de éxito, un hombre conocido, admirado... y vigilado. El Culebra no lo sabe, pero la policía no pierde detalle de lo que ocurre en este rally. Sospecha que el hombre que conduce este coche es el mayor narcotraficante de hachís de todas las rías gallegas. Pero él se siente intocable. Sin embargo, no va a correr muchos más. El Culebra cae. La justicia le condena a cuatro años de cárcel por narcotráfico. Y ahora le investigan por blanqueo de capitales.