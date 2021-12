¿Qué huevos prefieren los españoles? Equipo de Investigación hizo una cata con varias personas dándoles a probar huevos ecológicos, camperos, de gallinas de suelo y enjauladas. A la hora de elegir el producto, el color de la yema fue determinante.

"Me quedaría con el huevo que tiene la yema más naranja, el color es más intenso y lo veo mejor", aseguraba una mujer. "No me gustan los huevos con la yema amarilla, relaciono el color naranja con algo más saludable", añadía otra.

Sin embargo, el color de la yema de un huevo no es sinónimo de su calidad.

Equipo de Investigación viajó hasta Cuenca, donde se encuentra la mayor explotación avícola de España, allí se consumen más de 1.000 toneladas de cereales a la semana.

Rubén Martínez, CEO del grupo Rujamar, explicó los factores determinantes para que la yema de los huevos tenga unos colores u otros. "Dependiendo de lo que coman las gallinas, así va a ser el color de la yema y la calidad del huevo. Si hacemos una fórmula muy rica en maíz podemos conseguir tonalidades muy altas de color en el pienso".

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.