El adiós de Del Nido: “Ha llegado el día nunca esperado. Quedo desvinculado del Sevilla FC”

Los aplausos duran 50 segundos, pero el abogado está triste. Le han condenado a siete años y medio de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos, y a pagarle al Ayuntamiento de Marbella los casi tres millones de euros que se llevó.

Hoy expone ante sus devotos la primera de las consecuencias: “Buenas tardes a todos. Ha llegado el día nunca esperado. El menos deseado. Aquel que provoca que pierda un ventrículo de mi maltrecho corazón. He presentado mi dimisión y quedo desvinculado del Sevilla FC”.

El hombre más poderoso de Sevilla no puede seguir hablando. Su vía crucis judicial no ha acabado. Espera otro juicio, también por malversación de fondos públicos. Le piden otros 11 años de cárcel. Pero continúa: “Quiero pedir disculpas a la ciudad de Sevilla y, en especial, a todos los sevillistas por haber sido condenado estando en el cargo de presidente del club. Sólo puedo decir que siempre me he considerado inocente y que me equivoqué’.

Aplauden a un hombre condenado por participar del expolio del Ayuntamiento de Marbella: “Gritad conmigo: ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla!”.

Viajamos a Sevilla, territorio Del Nido. La ciudad que le ve nacer, saborear el éxito y caer. La imagen del abogado condenado por malversar caudales públicos aparece por todas partes en la tienda oficial del club. El fenómeno Del Nido es rentable para el club. Con él, se multiplican por 20 las ventas de productos. La tienda llega a facturar más de 5 millones de euros al año.