Una banda juvenil acabó con la vida del joven rapero Isaac. Le asestaron varias puñaladas, una de ellas en la aorta que resultó ser mortal. Equipo de Investigación recordó lo ocurrido en un programa de mayo que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Isaac era un niño feliz que pasó un mal momento cuando murió su padre. No terminaba nunca de pasar el duelo hasta que empezó a salir por los parques y conoció las batallas de gallos, eso le hizo crecer como persona", explica Mari Ángeles Triano, su madre.

Cada fin de semana se celebran batallas de gallos en los parques de la capital, el joven asesinado destaca en ellas. Sueña con que alguna discográfica se fije en él, hasta que las bandas se cruzan en su camino.

El autor confeso de la muerte de Isaac también es aficionado al rap. Cuelga sus vídeos en Internet cantando, va vestido de negro y usa la simbología de su banda. "Él pertenece a los 'Dominican don't Play', me han comentado que es un chico normal que jugaba al fútbol, que sufrió bullying, que se metió en bandas y que se le fue la cabeza. Sus padres son gente normal, gente humilde y trabajadora", sostiene Triano.

La madre de Isaac no siente rencor, sino pena: "Me provoca es tristeza porque a mi hijo le han quitado la vida, pero él se ha quitado la vida, se ha suicidado asesinando a mi hijo. Es una víctima más de un sistema que no funciona, niños matando a niños, niños saliendo con machetes de 17 centímetros. Todos los días, puñaladas".

