Equipo de Investigación fue testigo de cómo hay agricultores valencianos que optan por arrancar sus naranjos para plantar aguacates, tal y como lo mostró en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Hemos arrancado 6.000 o 7.00 naranjos, es habitual que nos contraten para este tipo de trabajos. Se ve que no sacan nada de ellos, han decidido arrancarlos y quemarlos. No va a quedar ni uno, a este paso desaparecen", cuenta Alberto Martínez, dueño de una empresa de excavaciones.

"Hará caños que no están siendo rentables, no saco ni para el abono, ni para el agua, ni para nada [...] la naranja desaparece, perdemos dinero todos los años y esto no se puede aguantar", lamenta Ernesto Pérez, agricultor.

Mientras tanto, otro cultivo se expande: el aguacate, una fruta tropical conocida como el oro verde. Se trata de un fenómeno que ha llegado a las agencias inmobiliarias. "En el término municipal de Faura, en Valencia, dentro de un tiempo no verás naranjos. Verás aguacates", asegura Manuel Camarelles, agente inmobiliario.

En este sentido, indica que "se compra más terreno para invertir en aguacate que en ladrillo" y menciona su caso: "Compré en 2002 tres hectáreas cerca del pueblo y se quedó paralizado todo con la crisis inmobiliaria. Tenía los terrenos y planté aguacates. Hemos pasado de construir 200 viviendas a plantar 1.500 plantas de aguacate. Compré la finca sobre tres millones de euros. He pasado de promotor a agricultor, llevando bien el cultivo puedes facturar 25-30.000 euros por hectárea".

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.