Tras un par de días huido de la justicia, Antonio Anglés encontró un lugar donde dormir en una estación abandonada en la que ya vivían dos familias, hasta que fue delatado por una de las mujeres que residía allí, como cuenta a Equipo de Investigación en un programa de 2018.

"Nos decía que se estaba de permiso. Decían que le quedaban tres meses y no quería volver a la cárcel. Iba armado y me dio 10.000 pesetas para que llamara a su hermano. Le dije que sí. Me dijo que el dinero era de su madre, pero yo fui a la policía. Les dije que hay un hombre allí que se llamaba Rubén, pero me dijeron que no era Rubén sino Antonio", cuenta la mujer acerca de cómo llegó y se fue del lugar Anglés.

"Por la mañana vino toda la policía. Tenéis un asesino decían. Cuando llegaron ya no estaba. Mi hermana dijo que cogió una sábana y se fue al monte. Yo le estaba dando el pecho a mi hija la pequeña y la cría estaba jugando. Él la llamó por la alambrada para llevársela. Entonces empezamos a chillar y fuimos a la policía otra vez", añade sobre un hecho que ocurrió al día posterior.

Ahora, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja ha denegado a la familia de Antonio Anglésdeclarar como muerto al autor material del crimen de Alcàsser. Así que para la Justicia, Anglés no está muerto. Pese a que se piensa que murió cuando huyó de España como polizón, rumbo a Irlanda. Sin embargo, nunca se ha probado que fuese así, y él sigue en busca y captura hasta que prescriban los hechos, el 14 de diciembre de 2029.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018